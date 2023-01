Für zwei Ausschüsse ist nun – ungeachtet der Rücktrittsforderungen wegen falscher Angaben in seinem Lebenslauf – auch der Kongressabgeordnete George Santos vorgesehen, wie unter anderem die »New York Times« am Dienstagabend berichtete. Der 34-Jährige war bei den Kongresswahlen im November erstmals ins Repräsentantenhaus gewählt worden. Er hatte allerhand falsche Angaben gemacht und etwa behauptet, ein »erfahrener Investor an der Wall Street« gewesen zu sein.