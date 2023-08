Dieses riesige High-End-Wohnmobil nennt Thomas sein Eigen, der seit seiner Berufung durch George Bush 1991 Verfassungsrichter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten ist. Angeblich, so ging bisher die Story, habe Thomas lange für den Kauf im Jahr 1999 gespart, Teile seines damaligen Einkommens von etwas mehr als 160.000 Dollar im Jahr beiseitegelegt. Und sich so mühsam den Gebrauchtwagen zusammengespart – für immer noch stolze 267.230 Dollar.