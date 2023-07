Kulturkampf um Lehrpläne

Der überarbeitete Lehrplan befeuert nun erneut die US-Debatte darüber, was Kinder in Schulen über Rassismus und Sklaverei, über die Unterdrückung von Minderheiten, über lesbische, schwule, bisexuelle, Transgender- und queere Menschen lernen sollen – und was nicht.

In den USA gibt es über solche Fragen einen erbitterten Kampf. Er wird angeführt von den Republikanern, die bereits in mehreren Bundesstaaten Gesetze erlassen haben, um Einfluss auf bestimmte Unterrichtsinhalte zu nehmen oder einige Debatten in Klassenzimmern zu unterbinden.

In den neuen Richtlinien in Florida sehen Kritiker eine Verzerrung der Geschichte. Albert S. Broussard, Professor für afroamerikanische Studien an der Texas-A&M-Universität, sagte der »New York Times« , er halte die Vermittlung einer positiven Geschichte für wichtig. »Schwarze Geschichte ist nicht nur eine lange Geschichte von Tragödien, Traurigkeit und Brutalität«, sagte er demnach.