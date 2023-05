Der Republikaner gehört wie Trump zum rechten Flügel der Partei und teilt ähnliche Positionen. DeSantis gilt jedoch als diszipliniert, sortiert, bedacht. Für jene in der Partei und an der Basis, die genug haben von Trumps Eskapaden, aber einen Kandidaten mit ähnlichen Inhalten wollen, gilt DeSantis als Alternative . Zuletzt stiegen aber wieder Trumps Zustimmungswerte an der Basis der eigenen Partei .

Neben Trump und DeSantis hat bislang unter anderem die frühere amerikanische Uno-Botschafterin Nikki Haley ihre Ambitionen offiziell gemacht – sie ist in Umfragen allerdings weit abgeschlagen. Wer am Ende tatsächlich offizieller Kandidat der Partei werden will, muss sich vorher in parteiinternen Vorwahlen durchsetzen.