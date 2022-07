Das Boulevardblatt »New York Post « schrieb etwa in einem Leitartikel am 22. Juli mit Bezug auf Trumps Verhalten beim Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021, Trump habe sich als »unwürdig« erwiesen, erneut Anführer des Landes zu werden. Wichtiger als die inzwischen von einem Ausschuss untersuchte Frage, ob Trump zum Aufruhr angestiftet habe, sei, dass der Ex-Präsident »keinen Finger erhoben habe«, um die Gewalt am 6. Januar zu stoppen.