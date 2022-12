In Mexiko litten auch Migrantinnen und Migranten an der Grenze zu den USA unter der Kälte. Viele Menschen warten dort auf eine Aufhebung pandemiebedingter Einschränkungen, die viele daran hindert, Asyl zu beantragen. Auf der anderen Seite der Grenze kauerten Migranten im texanischen El Paso laut der Nachrichtenagentur AFP etwa in Kirchen und Schulen.

Tausende Flüge gestrichen

Auch der Weihnachtsverkehr wurde beeinträchtigt. Fast 6000 Flüge waren laut der Website Flightaware bereits am Freitag gestrichen worden, am Samstag waren es noch einmal mehr als 2000. US-Verkehrsminister Pete Buttigieg gab am Samstag jedoch vorsichtige Entwarnung. Die extremsten Störungen seien vorüber, twitterte er. Der Betrieb der Flughäfen erhole sich allmählich.