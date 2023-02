Dies ist das jüngste Gerichtsurteil, das ein Schusswaffenverbot nach dem Grundsatzurteil des Supreme Courts in der Angelegenheit für verfassungswidrig erklärte. In dem Urteil New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen hatten die mehrheitlich rechten Richterinnen und Richter mit sechs zu drei Stimmen im Juni 2022 entschieden, dass der zweite Verfassungszusatz das Recht einer Person schützt, eine Handfeuerwaffe zur Selbstverteidigung in der Öffentlichkeit zu tragen. Dieses Urteil schreibt neuerdings für Schusswaffengesetze vor, dass diese »im Einklang mit der historischen Tradition dieses Landes bei der Schusswaffenregulierung stehen müssen.«