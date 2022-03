Zeitumstellung US-Senat beschließt einstimmig Abschaffung der Winterzeit

Die Zeitumstellung ist für viele Menschen ein Ärgernis. Nun könnte es in den USA bald vorbei sein, dem Gesetz fehlt nur noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses. Allerdings: Auch in der EU war man schon mal so weit.