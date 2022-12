Parteipolitik sei zu sehr darauf konzentriert, der jeweils anderen Seite zu schaden, statt Arbeit für die US-Bürger zu machen, schrieb die 46-Jährige in einem Meinungsartikel in der Zeitung »Arizona Republic « aus ihrem Heimatstaat. »Deshalb schließe ich mich der wachsenden Zahl von Menschen in Arizona an, die Parteipolitik ablehnen, indem ich meine Unabhängigkeit vom kaputten Parteiensystem in Washington erkläre.« Die Amerikaner seien stärker vereint, als die Parteien glauben machen wollten.