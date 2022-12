Nordkorea setzt seine Raketentests fort, Russland und China kündigen ein gemeinsames Manöver vor Taiwan und Japan an – und nun lassen auch die Vereinigten Staaten in der Region die Muskeln spielen. Die USA haben atomwaffenfähige Bomber und hochmoderne Tarnkappenflugzeuge zu einer Übung in der Nähe der Koreanischen Halbinsel aufsteigen lassen.