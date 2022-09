Sheriff kritisiert politische Instrumentalisierung von Migranten

»Soweit wir wissen, wurden 48 Migranten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu einem mehrtägigen Aufenthalt in einem Hotel gelockt«, so der texanische Sheriff. Dann seien sie per Flugzeug weggebracht worden. »Wir alle wissen, dass während einer politischen Kampagne die Dinge aus dem Ruder laufen können«, sagte Salazar. Aber wenn man mit dem Leben von Menschen spiele, die sich bereits in einer verzweifelten Situation befänden, sei das beunruhigend.

Der Sheriff machte keine Angaben dazu, gegen welche Gesetze möglicherweise verstoßen worden sei. »Wir glauben, dass hier einige kriminelle Aktivitäten im Spiel sind«, sagte er. Die US-Regierung hatte DeSantis scharf kritisiert. Der Gouverneur hatte hingegen angekündigt, dass es weitere Aktionen geben solle. Auch andere republikanische Gouverneure hatten zuletzt in großer Zahl Migranten in demokratisch geprägte Regionen des Landes geschafft.