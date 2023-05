Wie das Weiße Haus am Donnerstag mitteilte, kamen der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, und der oberste chinesische Außenpolitiker Wang Yi bereits am Dienstag und Mittwoch in der österreichischen Hauptstadt zusammen. Dort hätten sie »offene, sachliche und konstruktive Gespräche« geführt, hieß es aus Washington.