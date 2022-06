Neue Debatte über Waffengesetze

Am 14. Mai hatte ein 18-Jähriger in und vor einem Supermarkt in Buffalo im Bundesstaat New York aus rassistischen Motiven mit einem Sturmgewehr zehn Menschen erschossen, fast alle Opfer waren Schwarze. Er wurde wegen Terrorismus und Mordes angeklagt. Nur knapp zwei Wochen später hatte ein 18-Jähriger an einer Grundschule in Uvalde in Texas 19 Kinder sowie zwei Lehrerinnen getötet.