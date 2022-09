Schon ein Mal wurde Stephen Bannon wegen Betrugsvorwürfen angeklagt, nun will die Staatsanwaltschaft in New York erneut versuchen, ihn vor Gericht zu bringen. Der frühere Chefstratege von Ex-Präsident Donald Trump hat sich an diesem Donnerstag zu einem Termin bei der Behörde eingefunden. Dabei haben die Staatsanwälte Anklage gegen Bannon erhoben. Im Mittelpunkt der neuerlichen Anklage stehen wieder Betrugsvorwürfe.