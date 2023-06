Die USA wollen keine israelischen Unis im besetzten Westjordanland unterstützen. Das Teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Montag in Washington mit. Demnach passt die Forschungsfinanzierung nicht den neuen Leitlinien für US-Behörden. »Die Aufnahme bilateraler wissenschaftlicher und technologischer Zusammenarbeit mit Israel in Gebieten, die nach 1967 unter israelische Verwaltung kamen und die weiterhin Gegenstand von Verhandlungen über den endgültigen Statuts sind, im Widerspruch zur US-Außenpolitik«, so ein Sprecher.