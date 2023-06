Die Aussetzung des Programms erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt. In Äthiopien leiden nach Daten der Welthungerhilfe rund 22 Millionen Menschen – etwa ein Sechstel der Bevölkerung – an Hunger. Die Menschen im Land durchlitten in den vergangenen Jahren eine schwere Dürre, Bürgerkrieg und steigende Lebensmittelpreise. Die seit Wochen andauernden Kämpfe im benachbarten Sudan verschärften die ohnehin instabile Lage in der Region zuletzt weiter.