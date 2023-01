Hauptquartier in St. Petersburg

Söldner der paramilitärischen Gruppe Wagner sind seit Jahren in vielen Konfliktregionen im Einsatz, auch in Syrien und in afrikanischen Ländern. Prigoschin hatte sich erst im September öffentlich dazu bekannt, die lange geheim agierende Gruppe gegründet zu haben. Im Oktober eröffnete sie in St. Petersburg ein offizielles Hauptquartier.

Prigoschin kritisierte in der Vergangenheit die Führung der russischen Armee, die bei ihrer Offensive in der Ukraine in den vergangenen Monaten große Rückschläge erlitten hat. »Wir sehen Anzeichen, auch bei den Geheimdiensten, dass die Spannungen zwischen Wagner und dem russischen Verteidigungsministerium zunehmen«, sagte Kirby. Wagner entwickele sich offenbar zu einem Rivalen des Militärs und der Ministerien. Der Kreml bestritt jedoch Spannungen zwischen der russischen Armee und der Wagner-Gruppe.