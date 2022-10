Maßnahmen unter dem Schlagwort Affirmative Action waren in den 1960er Jahren im Zuge der US-Bürgerrechtsbewegung eingeführt worden. Entsprechende Programme waren von Anfang an umstritten. So zogen weiße Studienbewerberinnen und -bewerber vor Gericht und behaupteten, sie würden Opfer einer »umgekehrten Diskriminierung«. Kritiker führen außerdem an, die Hautfarbe zu berücksichtigen zementiere die Unterteilung von Menschen in unterschiedliche Gruppen und spalte so die Gesellschaft.