Die zornige Antwort des Restaurants wurde in sozialen Medien von Gegnern und Gegnerinnen der Supreme-Court-Entscheidung mit Spott aufgenommen. Es entstand eine Debatte darüber, ob Kavanaugh das Recht habe, in Ruhe zu speisen. Einige witzelten, dass in der Verfassung der USA nichts stehe, was das Recht auf ein Essen in Ruhe garantiere – eine Anspielung auf die Begründung, mit der die konservative Mehrheit der Supreme Court das Abtreibungsrecht gekippt hat.