Eigentlich wollte der Supreme Court seine Entscheidung am Mittwoch fällen – das hat der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten nun vertagt. Im Streit über die Zulassung der Abtreibungspille Mifepriston in den USA will der Gerichtshof bis Freitag weiter beraten, teilte Richter Samuel Alito mit. So lange bleibt der Zugang zu der Abtreibungspille bewahrt, die in den USA bei mehr als jedem zweiten Schwangerschaftsabbruch eingesetzt wird.