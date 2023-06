Gleichgeschlechtlichen Paaren können nach einem Urteil des obersten US-Gerichts bestimmte Dienstleistungen aus religiösen Gründen verwehrt werden. Der Supreme Court in Washington gab einer christlichen Grafikdesignerin recht, die aus Glaubensgründen keine Internetseiten für Hochzeiten von Homosexuellen erstellen will. Das Gericht mit der konservativen Richtermehrheit sieht das von der Meinungsfreiheit gedeckt, die in der Verfassung verankert ist. Der Bundesstaat Colorado dürfe die Webdesignerin nicht zwingen, Botschaften zu erstellen, mit denen die Frau nicht einverstanden sei.