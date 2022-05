Oberster Gerichtshof der USA Supreme Court will offenbar Abtreibungsrecht kippen

In dem von dem konservativen Richter Samuel Alito verfassten Entwurf wird die Grundsatzentscheidung »Roe v. Wade« aus dem Jahr 1973, die das Recht auf Abtreibung festschrieb, als »von Anfang an ungeheuerlich falsch« bezeichnet.

Dem Entwurf zufolge sollte das Urteil zusammen mit einer weiteren Gerichtsentscheidung zum Schwangerschaftsabbruch (»Planned Parenthood v. Casey«) »aufgehoben« und »die Frage der Abtreibung an die gewählten Volksvertreter zurückgegeben« werden. Das Recht auf Abtreibung sei »nicht tief in der Geschichte und den Traditionen der Nation verwurzelt«, schrieb Alito.

Sieg für die US-Republikaner: Warum das Abtreibungsgesetz in Texas so gefährlich ist

Sieg für die US-Republikaner: Warum das Abtreibungsgesetz in Texas so gefährlich ist

Sieg für die US-Republikaner: Warum das Abtreibungsgesetz in Texas so gefährlich ist Von Muriel Kalisch

Sieg für die US-Republikaner: Warum das Abtreibungsgesetz in Texas so gefährlich ist Von Muriel Kalisch

In »Roe v. Wade« hatte der Oberste Gerichtshof entschieden, dass der Zugang zur Abtreibung ein verfassungsmäßiges Recht jeder Frau ist. In »Planned Parenthood v. Casey« garantierte das Gericht 1992 das Recht auf den Schwangerschaftsabbruch, bis der Fötus außerhalb des Mutterleibs lebensfähig ist. Dies ist in der Regel in der 22. bis 24. Schwangerschaftswoche der Fall.