Strengere Waffengesetze in den USA – dafür sind in Washington und anderen Städten zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Bei der zentralen Kundgebung in der US-Hauptstadt nahmen Tausende Menschen an dem »Marsch für unsere Leben« teil, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Aktivisten stellten dort mehr als 45.000 Vasen mit Blumen auf – je eine für jeden Menschen, der seit 2020 in den USA durch Waffengewalt starb. Die Demonstranten hielten Schilder in die Luft, auf denen Aufschriften wie »Gedanken und Gebete sind nicht genug«, »Schützt Kinder, nicht Waffen« und »Genug ist genug« zu lesen waren. Die Veranstalter hatten zu Demonstrationen in mehreren Städten in den Vereinigten Staaten aufgerufen.