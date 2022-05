Vor Kaliforniens Küste USA testen neue Hyperschallwaffe

Sie soll die Streitkräfte in die Lage versetzen, eigene Stellungen in umkämpften Gebieten auch aus der Ferne zu halten: Die USA haben eine neue Hyperschallwaffe getestet, die mit fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen und präzise Angriffe ermöglichen soll.

Der Versuch der luftgestützten Waffe vom Typ AGM-183A Rapid Response Weapon (ARRW) fand vor der amerikanischen Küste im Süden Kaliforniens statt, wie die US-Luftwaffe am Montag mitteilte. »Wir tun alles, was wir können, um diese bahnbrechende Waffe so schnell wie möglich für den Kampfeinsatz bereitzustellen«, hieß es in der Mitteilung.