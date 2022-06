Nach den Morden in der Grundschule in Uvalde ist die NRA in einer schwierigen Lage. Ein 18 Jahre alte Täter hatte vergangene Woche an der Grundschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet. Einige republikanische Politiker hatten daraufhin ihre Reden auf dem NRA-Kongress kurzfristig abgesagt, der texanische Gouverneur Greg Abbott beschränkte sich auf eine Videobotschaft.