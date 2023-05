Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, bezeichnete die Tat in Allen als »unsägliche Tragödie«. Dem Sender Fox News sagte er am Sonntag, es sei »einfach niederschmetternd«. Zugleich bemühte sich Abbott, den Eindruck zu zerstreuen, die Häufung von Schießereien in Texas stehe in Verbindung mit laxen Waffengesetzen in seinem Bundesstaat. Solche Schießereien spielten sich auch in Bundesstaaten mit weit strengeren Waffengesetzen ab, betonte er.

Biden rief die Republikaner im Kongress am Sonntag einmal mehr auf, ihre Blockade aufzugeben und etwa ein Verbot von Sturmgewehren zu ermöglichen. »Die republikanischen Mitglieder des Kongresses können dieser Epidemie nicht länger mit einem Achselzucken begegnen«, mahnte er. Auf Twitter »Gedanken und Gebete« an die betroffenen Familien zu senden, sei nicht genug. Als Reaktion auf die Attacke in Allen ließ Biden die Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf halbmast setzen.