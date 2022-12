»Ein Laie« Vatikan entfernt Trump-treuen US-Priester aus dem Amt

Frank Pavone habe »blasphemische Posts« in sozialen Medien verbreitet und sich ungehorsam gegenüber Bischöfen verhalten, berichten die Nachrichtenagentur Reuters sowie die katholische Nachrichtenagentur CNA unter Verweis auf einen Brief, den der katholische Nuntius in den USA, Christoph Pierre, an die Bischöfe im Land geschickt habe. Gegen diese Entscheidung gebe es »keine Möglichkeit der Berufung«. In dem Brief werde der frühere Priester nur »Mr. Pavone« genannt und zudem als »ein Laie« bezeichnet.