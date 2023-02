Es ist das Symbolbild einer zerrütteten Beziehung. Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons vor der Küste des US-Bundestaates South Carolina ist das Verhältnis der USA zu China maximal angespannt.

Bernhard Zand, DER SPIEGEL

»Die langfristige Folge ist vor allen Dingen eine diplomatische, geopolitische, nämlich dass der Versuch beider Seiten, dieses über Jahre sich so verschlechternde Verhältnis einigermaßen abzubremsen. Diese Abwärtsspirale abzubremsen, vom Stoppen kann eh' keine Rede sein. Dass dieser Versuch eben durch diesen vermaledeiten Ballon komplett durchkreuzt worden ist, das ist, glaube ich, die langfristige Folge.«

Konflikte zwischen den Ländern gibt es genügend: Die Spannungen in Bezug auf Taiwan, das militärische Wettrüsten im Südostpazifik und die Handelskonflikte haben immer weiter zauf der jeweils entgegengesetzten Seite stehen. Und seit kanpp einem Jahr belastet auch der Ukraine Krieg die Beziehungen zwischen den Supermächten.

»Generell ist über die letzten Jahre eher zu beobachten gewesen, dass sich, je schlechter das Verhältnis Chinas zu den USA und zu Europa, generell den westlichen Staaten wurde, das Verhältnis Chinas zu Russland immer besser wurde und die beiden sich immer mehr - ein chinesische Analyst hat das gerade so ausgedrückt - sich immer stärker als Teammates, als Mitglieder des gleichen Teams empfinden. In diesem weiteren Sinn spielt natürlich für alle Dinge, die China in Bezug auf sein Militär macht, der Ukraine Krieg, der nun mal ausgebrochen ist, sehr wohl eine Rolle. Aber das BallonProgramm begann vor dem Ukraine Krieg. Wir haben jetzt erfahren, dass mindestens drei Ballons über oder sehr nahe amerikanischen Territorium schon in der Präsidentschaft Trumps beobachtet worden waren. «

Seit Präsident Xi Jinping an der Macht ist, drängt er auf die Modernisierung der Streitkräfte. Die größte Armee der Welt unterhält China bereits, im Vergleich mit den USA hat sie deutlich mehr Reservisten und Milizen, die die Führung im Notfall aktivieren kann. Besonders gengenüber Taiwan lässt China seit Jahren seine militärischen Muskeln spielen. Auch hier erkundete ein mutmaßlicher Spionageballon bereits taiwanesisches Gebiet.

»Und als das passiert ist, wenn ich mich nicht täusche, war das letztes Jahr, da haben die taiwanischen meteorologischen Institutionen das auch festgestellt. Sie haben tatsächlich, was ganz Paradoxes oder sehr Ungewöhnliches getan, am Abend sozusagen die Bevölkerung beruhigt und gesagt: Ja, das ist ein meteorologisches Gerät. Aber es zeigt in der Rückschau einfach nur noch einmal, wie ausgedehnt dieses Ballon-Programm, wie dieses Stratosphäre-Aufklärungsprogramm, das die Chinesen starten, schon geworden ist.«

Nach dem Abschuss des Ballons vor der Küste South Carolinas läuft nun die Bergung der Trümmerteile im Meer. Derweil wurden weitere Details zu dem Flugobjekt bekannt. Der Ballon sei rund 61 Meter hoch gewesen und habe vermutlich so viel wie ein kleines Linienflugzeug gewogen.

»Natürlich sind beide Verlierer, aber ehrlich gesagt nicht nur China und die USA, sondern die ganze Welt ist auf eine Weise ein Verlierer, weil ein so instabiles, ein so angespanntes Verhältnis zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, ist natürlich in niemandes Sinne. Insofern sind wir alle Verlierer dieser Episode. Im Sinne des Weltfriedens wäre es gut, wenn sie sich einigermaßen einigen könnten, wie Sie zumindest miteinander künftig reden und umgehen wollen. «

Außenminister Antony Blinken hat nach der Sichtung des Ballons eine geplante Reise nach Peking abgesagt. Der Besuch von Blinken hätte eigentlich helfen sollen, die Spannungen zwischen den Ländern abzubauen und Kommunikationskanäle wiederzubeleben. Ob und wann das Treffen nachgeholt wird, ist derzeit nicht klar