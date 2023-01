»Vielzahl regionaler Bedrohungen« USA und Israel halten große Militärübung ab

Die USA und Israel haben eine groß angelegte Militärübung begonnen: Tausende Soldaten, rund 140 Flugzeuge und ein Dutzend Kriegsschiffe seien bis Freitag an der Übung in Israel und im östlichen Mittelmeer beteiligt, teilte Israels Militär am Montagabend mit. Medienberichten zufolge handelt es sich um die größte Militärübung, die Israel und die USA je gemeinsam abgehalten haben. Hintergrund sind demnach wachsende Spannungen mit Iran. Laut Angaben des Militärs soll durch die Übung einer »Vielzahl regionaler Bedrohungen« begegnet werden.