Im Fall dreier unbekannter Flugobjekte, die zuletzt von den USA über Alaska und Kanada abgeschossen wurden, gehen die US-Behörden offenbar nicht von einer staatlich gesteuerten Spionageaktion aus.

»Die Geheimdienste ziehen als eine der wichtigsten Erklärungen in Betracht, dass es sich um Ballons handeln könnte, die einem kommerziellen oder harmlosen Zweck dienen«, sagte der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, John Kirby, am Dienstag. Er hob damit klar einen Unterschied zu einem mutmaßlichen chinesischen Spionageballon, der bereits am 4. Februar und damit einige Tage vor den unbekannten Flugobjekten abgeschossen worden war.