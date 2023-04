Die regionalen Mächte sollten sich vor einer Eskalation vorsehen, hieß es mit Blick auf gemeinsame amerikanisch-philippinische Militärmanöver. An der jährlichen Übung unter dem Namen »Balikatan« (»Schulter an Schulter«) nehmen mehr als 17.000 philippinische und amerikanische Soldaten teil. Höhepunkt waren Übungen auf See. Dabei zerstörten am Mittwoch Kriegsschiffe beider Länder mit Raketensalven eine ausgemusterte Korvette. Die auf drei Wochen angelegten Übungen enden Freitag.