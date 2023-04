Nahe Taiwan USA und Philippinen starten Militärmanöver mit fast 18.000 Soldaten

Das Südchinesische Meer rückt einmal mehr in den Fokus: Nach China halten nun die USA und die Philippinen ein militärisches Großmanöver in der Region ab. Bei dem »Balikatan«-Manöver handelt sich um den bislang größten gemeinsamen Einsatz in der Geschichte der beiden Partner; insgesamt nehmen laut offiziellen Angaben fast 18.000 Soldaten aus beiden Ländern teil.