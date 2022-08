Die Spannungen in der Region hatten sich in diesem Jahr nach einer Reihe von Tests mit atomwaffenfähigen Raketen durch Nordkorea wieder verschärft. Vergangene Woche hatten Seoul und Washington vereinbart, angesichts der Zunahme der nordkoreanischen Tests »das Ausmaß und den Umfang der gemeinsamen Militärübungen auszuweiten«. Das jetzige Manöver solle die »gemeinsame Bereitschaft stärken«. In den vergangenen Jahren hatten die USA und Südkorea den Umfang mehrerer Übungen auch aus diplomatischen Gründen reduziert oder sie ganz abgesagt.