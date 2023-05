»Gemeinsame Feuerkraft-Vernichtungsübung«: Die Streitkräfte der USA und Südkoreas haben ihre bisher größten gemeinsamen Schießübungen zur Abschreckung Nordkoreas begonnen. An der ersten von insgesamt fünf geplanten Trainingseinheiten hätten am Donnerstag 2500 Soldaten beider Länder teilgenommen, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Mehr als 600 Waffensysteme einschließlich Artillerie, Jagdbombern, Kampfhubschraubern und Militärdrohnen waren demnach zur Feuerunterstützung im Einsatz.