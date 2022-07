David Sallak, Überlebender, Highland Park Shooting:

»Ich habe meine Frau und meinen Sohn hinter eine Parkbank gestoßen, um unsere Leben zu retten. Nachdem die Schüsse aufgehört haben, sah ich den Vater von Cooper Roberts, wie er um Hilfe schrie. Meine Frau sah Cooper, von Krämpfen geschüttelt am Boden. Der Schuss ging durch Bauch und Rückgrat.«

Ausschusssitzung im US-Repräsentantenhaus.

Carolyn Maloney: »Ruhe bitte!«

Nach den jüngsten Massakern mit Schusswaffen in den USA konfrontierte die demokratische Vorsitzende des wichtigsten Untersuchungsgremiums des Parlaments die Chefs zweier Waffenhersteller mit Videobotschaften von Überlebenden und Angehörigen.

Carolyn Maloney, Ausschussvorsitzende (Demokratin):

»Wie viele amerikanische Kinder müssen noch sterben, bis Ihr Unternehmen aufhört, Sturmgewehre an Zivilisten und Kinder zu verkaufen – die Waffen der Wahl bei den meisten Amokläufen in unserem Land?«

Marty Daniel, CEO »Daniel Defense«:

»Frau Abgeordnete Maloney, ich bin überzeugt, dass diese Morde lokale Probleme sind, die vor Ort gelöst werden müssen. Ich glaube, dass…«

Carolyn Maloney, Ausschussvorsitzende (Demokratin):

»Okay. Meine Zeit ist knapp und ich muss zur nächsten Frage kommen. Mr. Killoy, wie sieht’s bei Ihnen aus? Gibt es irgendeine Zahl an Massakern in Schulen und Kirchen und Synagogen, bei der Sie aufhören würden Kriegswaffen an Zivilisten zu verkaufen?«

Christopher Killoy, CEO »Sturm, Ruger & Company«:

»Bei aller Hochachtung, Frau Abgeordnete, ich würde die modernen Sportwaffen, die mein Unternehmen produziert, nicht als Kriegswaffen bezeichnen.«



Allein bei den Angriffen auf eine Grundschule in Uvalde, einen Supermarkt in Buffalo und eine Parade zum Unabhängigkeitstag in Highland Park starben in den vergangenen zwei Monaten 38 Menschen.

Tracey Maciulewicz, Angehörige, Buffalo:

»Mein Verlobter Terry wurde am 14. Mai von einem Rassisten erschossen, (Kind auf dem Schoß fragt: »Daddy?«) als er in die Stadt ging, um unserem Sohn einen Geburtstagskuchen zu kaufen.«

Jasmine Cazares, Angehörige, Uvalde:

»Hi. Ich bin Jasmine Cazares. Ich bin 17 Jahre alt und habe meine kleine Schwester Jackie beim Schulmassaker von Uvalde, Texas, verloren.«

Der Täter in der texanischen Grundschule schoss unter anderem mit einem Sturmgewehr des Herstellers »Daniel Defense«.

Carolyn Maloney, Ausschussvorsitzende (Demokratin):

»Übernehmen Sie persönlich Verantwortung für die Rolle Ihres Unternehmens in dieser Tragödie und entschuldigen Sie sich bei den Familien von Uvalde?«

Marty Daniel, CEO »Daniel Defense«:

»Frau Abgeordnete Maloney, diese Taten werden von Mördern begangen. Die Mörder sind verantwortlich.«

Das Statement zementiert einmal mehr das altbekannte Mantra der US-Waffenlobby: Es sei der Täter, der tötet, nicht die Waffe. Dass sich diese Interpretation nach dem Untersuchungsausschuss ändern wird, ist unwahrscheinlich. Trotz des unfassbaren Leids, das Opfer und Angehörige ertragen müssen. Immer wieder.