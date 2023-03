In konservativen US-Bundesstaaten wie Florida herrscht ein Kampf um die Erziehung von Kindern. Auch in Utah wurde 2022 ein Gesetz erlassen, es verbietet Darstellungen mit »pornografischem oder anstößigem« Inhalt. Abgesehen hatten es die konservativen Gesetzgeber in dem republikanisch dominierten Bundesstaat unter anderem auf Bücher, die sich mit sexueller Identität befassen.