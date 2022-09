Deutschland will den Fall der im iranischen Polizeigewahrsam gestorbenen 22 Jahre alten Amini vor den Uno-Menschenrechtsrat bringen. Das kündigte Außenministerin Annalena Baerbock am Rande der Uno-Generalversammlung in New York an. Wenn Frauen nicht sicher seien, dann sei keine Gesellschaft auf dieser Welt sicher, sagte die Grünenpolitikerin. »Deswegen ist der brutale Angriff auf die mutigen Frauen in Iran eben auch ein Angriff auf die Menschheit.« Der Fall Amini sei ein Bruch mit Frauenrechten und damit eine Verletzung von Menschenrechten durch Iran.