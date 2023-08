Zusammenhang mit Nawalny-Vergiftung USA verhängen Sanktionen gegen vier mutmaßliche FSB-Agenten

Sie sollen teils an der Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny beteiligt gewesen sein, nun will das US-Finanzministerium vier FSB-Agenten bestrafen. Reisen in die USA dürfen sie fortan nicht mehr.