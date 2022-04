Aufrüstung in Fernost USA verkaufen Teile für Patriot-Raketenabwehrsystem an Taiwan

Tausende Kilometer entfernt tobt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine – und schürt auch in Taiwan Ängste vor einem Angriff durch die Großmacht China. Nun kann das Land seine Verteidigung ausbauen.

Das Außenministerium in Taipeh erklärte, das Waffengeschäft werde dazu beitragen, die Insel gegen Chinas »anhaltende militärische Expansion und Provokation« zu schützen. Der geplante Deal solle demnach in einem Monat abgewickelt werden.

Der Auftrag umfasst nach US-Angaben unter anderem Planung, Lieferung und Betrieb der Raketenabwehr. Das System werde als »Abschreckung gegen regionale Bedrohungen und zur Stärkung der Landesverteidigung«, hieß es – ein kaum verhohlener Verweis auf Chinas Territorialansprüche in der Region. Der US-Kongress sei informiert worden, womit der Auftrag finalisiert werden könnte, hieß es.

Taiwan berichtet von Verletzungen der Luftraumüberwachungszone durch China

Die kommunistische Führung in Peking betrachtet die freiheitliche Insel nur als Teil der 1949 gegründeten Volksrepublik, obwohl sie nie dazugehört hat. Chinesische Kampfjets dringen immer wieder in die Luftraumüberwachungszone Taiwans ein – nach Angaben Taipehs bereits in diesem Jahr 280 Mal.