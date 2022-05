Zu dieser Zeit betrieb Wynns Unternehmen drei Casinos in Macau . Dem Justizministerium zufolge kam er den chinesischen Bitten nach, um »seine Geschäftsinteressen in Macau zu schützen«. Auch mit Regierungsmitgliedern habe er deswegen gesprochen.

Guo Wengui wird in China unter anderem wegen Finanzbetrugs gesucht. Daraufhin war er in die USA geflohen. Er stand dem Ex-Trump-Berater Steve Bannon nahe und unterstützte dessen Medienunternehmen. Im vergangenen September zahlte er in einem Vergleich mit dem US-Justizministerium 539 Millionen Dollar wegen fragwürdiger Finanzgeschäfte. Er bezeichnet die Vorwürfe aus China, darunter auch Bestechung und sexuelle Übergriffe, als »Hexenjagd«.

Macau ist der einzige Ort in der Volksrepublik, der Spielbanken erlaubt. Seit Portugal 1999 die einstige Kolonie an die Volksrepublik übergab, die Einreise nach Macau vereinfacht und der Casinobetrieb liberalisiert wurde, hat die Glücksspielindustrie vor Ort einen Schub bekommen. Selbst US-Konzerne wie Wynn oder Las Vegas Sands erwirtschaften heute einen großen Teil ihrer Umsätze in Macau. Fast 40 Millionen Besucher kamen 2019 in die Stadt, rund 90 Prozent davon aus China und Hongkong.