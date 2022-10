In den Aufnahmen, die unter anderem die »New York Times « veröffentlichte, steht die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im Mittelpunkt. Gemacht wurden sie von Pelosis Tochter Alexandra, einer Dokumentarfilmemacherin. Die Demokratin Nancy Pelosi stand demnach unter Schock: »Könnt ihr das glauben?«, fragt sie an einer Stelle ihre Kolleginnen und Kollegen, als die Politiker sich vorerst in dem Schutzraum in Sicherheit wähnen.