»Wir sind inzwischen in diesem Szenario angekommen: Zwei Supermächte, die sich belauern und die voneinander nur mehr das Schlechteste erwarten«, befindet Bernhard Zand, der als SPIEGEL-Korrespondent in New York die Beziehungen zwischen China und den USA beobachtet. »Die sich in ihrer eigenen Wahrnehmung immer stärker bestätigen und in jeder neuen Krise, jeder Nachricht, die mit den beiden zu tun hat, eine Bestätigung dessen sehen, was sie ohnehin erwarten.« Eine Situation, die stark an den Kalten Krieg zwischen der USA und der UdSSR erinnert.