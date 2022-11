Waffenkult in den USA Mit dem Sturmgewehr zur Demo

Bewaffnete Zivilisten bei Demonstrationen seien nichts Neues in der US-amerikanischen Geschichte, räumt die »New York Times« ein, auch in den Sechzigerjahren ging die Bürgerrechtsbewegung der »Black Panthers« mit Waffen auf die Straße. Die Häufigkeit bewaffneter Demonstrationen habe jedoch im Jahr 2020 explosionsartig zugenommen, als etwa gegen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zur Bekämpfung des Coronavirus und den Mord an George Floyd protestiert wurde. Heute sei es in einigen Teilen des Landes nicht ungewöhnlich, »dass bei allen Arten von Protesten Menschen mit Handfeuerwaffen oder Gewehren im Militärstil zu sehen sind«.