Das neue Waffengesetz in Kalifornien orientiert sich an einem höchst umstrittenen Abtreibungsgesetz aus Texas und ahmt dieses gewissermaßen nach. Das im September 2021 in Kraft getretene texanische »Herzschlag«-Gesetz verbietet Abtreibungen etwa ab der sechsten Schwangerschaftswoche. Damit verstieß das Gesetz gegen das zum damaligen Zeitpunkt noch geltende Grundsatzurteil »Roe v. Wade«, mit dem der Oberste US-Gerichtshof 1973 landesweit Abtreibungen bis etwa zur 24. Schwangerschaftswoche legalisiert hatte.