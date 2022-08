Die USA hatten al-Sawahiri am vergangenen Wochenende mit einem gezielten Drohnenangriff in der afghanischen Hauptstadt Kabul getötet. Der 71-Jährige war Nachfolger von Osama Bin Laden, der hinter den Terroranschlägen vom 11. September 2001 steckte. Dabei wurden damals annähernd 3000 Menschen in den USA getötet.

Nach Bin Ladens Tötung durch eine US-Spezialeinheit in Pakistan 2011 war al-Sawahiri an die Spitze der Terrorgruppe aufgerückt.