Nach jahrelanger politischer Isolation kehrt Syrien zurück auf die internationale Bühne. Nun kommt aus den USA Kritik an der Wiederaufnahme des Bürgerkriegslandes in die Arabische Liga. »Wir glauben nicht, dass Syrien derzeit eine Wiederaufnahme in die Arabische Liga verdient«, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, am Montag vor Journalisten in Washington. »Wir werden unsere Beziehungen zum Assad-Regime weiterhin nicht normalisieren und wir unterstützen auch unsere Verbündeten und Partner nicht dabei«, fügte der Ministeriumssprecher hinzu.