Washington präsentiert drei Optionen

Das US-Innenministerium hat am Dienstag eine Analyse veröffentlicht, in der es drei Optionen für den Umgang mit dem Wassermangel im Colorado River skizziert. Die erste Option wäre, nicht zu handeln – dies könnte dazu führen, dass die Wasserstände so niedrig werden, dass der Fluss nicht mehr aus den zwei riesigen Stauseen Lake Mead und Lake Powell ausfließt und faktisch zum Stillstand kommt.