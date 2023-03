»Besonders grausame Lüge« USA weisen iranische Behauptung über Gefangenenaustausch zurück

Zuvor hatte Irans Außenminister Husseiin Amirabdollahian gesagt: »Bezüglich eines Gefangenenaustauschs sind wir in den letzten Tagen mit den USA zu einer Einigung gekommen.« Schon in den nächsten Tagen sei ein Austausch möglich. Beide Staaten sind seit Jahrzehnten miteinander verfeindet. Der Sprecher des US-Außenministeriums betonte: »Wir arbeiten unermüdlich daran, die Freilassung der drei zu Unrecht inhaftierten Amerikaner in Iran zu erreichen.«