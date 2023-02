Die Regierung von US-Präsident Joe Biden bleibe bei ihrer »entschiedenen Ablehnung der Siedlungserweiterung«, sagte Pressesprecherin Karine Jean-Pierre.

Die rechtsreligiöse Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Israel hatte am Sonntag angekündigt, neun Siedlungen im besetzten Westjordanland nachträglich zu legalisieren. Das Sicherheitskabinett reagiere damit auf mehrere Anschläge in Ost-Jerusalem, hieß es. Darüber hinaus kündigte Netanjahus Regierung ein Treffen der dem Verteidigungsministerium unterstehenden Zivilverwaltung im Westjordanland an, um den Bau neuer Wohnungen in dort bestehenden Siedlungen zu genehmigen.