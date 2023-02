Erst vor wenigen Tagen hatte ein Mann ohne zunächst bekanntes Motiv drei Menschen auf einem Uni-Campus in Michigan erschossen; im Januar gab es zwei Schusswaffenangriffe in weniger als einer Woche in Kalifornien. Nach Angaben der Website Gun Violence Archive wurden allein im vergangenen Jahr in den USA mehr als 44.000 Menschen durch Schusswaffen getötet. Bei mehr als der Hälfte der Fälle handelte es sich um Morde, Unfälle oder Selbstverteidigung.

Durch Schusswaffen sind in Texas am Samstag auch drei Jugendliche gestorben, darunter eine Schwangere. Nach Angaben der Behörden wurden die drei Mädchen im Alter von 19, 14 und 13 von einem Mann erschossen, der auch eine Zwölfjährige sexuell missbraucht hatte, später flüchtete und sich dann selbst erschoss. Die Morde ereigneten sich demnach im Haus der Freundin des Schützen in einem Vorort von Houston.